George Santos, exrepresentante estadounidense, fue liberado tras ser sentenciado por delitos de fraude y robo de identidad en Estados Unidos.

El viernes 17 de octubre, Donald Trump anunció la liberación inmediata de George Santos, quien cumplía 7 años de prisión.

¿Quién es George Santos? El polpitoco sentenciado por delitos de fraude y robo

George Anthony Devolder Santos es un político originario de Nueva York, quien era representante para el tercer distrito congresional de Nueva York en 2023.

En 2023, George Santos fue expulsado del congreso tras ser señalado de mentir en su curriculum y fue acusado de 23 delitos graves federales.

George Santos (Especial)

¿Qué edad tiene George Santos?

George Santos nació el 22 de julio de 1988; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposo de George Santos?

George Santos no está casado, pero en 2025 se comprometió con un hombre llamado Matt.

¿Qué signo zodiacal es George Santos?

George Santos es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal son emocionales, así como sensibles.

¿Cuántos hijos tiene George Santos?

George Santos no tiene hijos.

¿Que estudió George Santos?

George Santos aseguraba que había estudiado en la Escuela de Negocios Stern, pero The New York Times descubrió que era mentira.

George Santos (Especial)

¿En qué ha trabajado George Santos?

George Santos asegura que había iniciado su carrera en Wall Street y había trabajado en la bolsa a trapes de la empresa CitiGroup.

Sin embargo, se descubrió que George Santos había trabajado en un call center en Dish Network.

George Santos no cumplirá su sentencia de 7 años por fraude y robo gracias a Trump

Tras revelarse que la información académica y laboral de George Santos era falsa, se desencadenaron otras acusaciones en su contra.

George Santos fue acusado de fraude y robo de identidad; en 2025, el político admitió haber engañado a donante y de haber robado 11 identidades.

Incluso, George Santos admitió haberle robado a sus familiares para hacer donaciones a su campaña política.

Tras un proceso en su contra, George Santos fue sentenciado a 7 años en prisión en el Instituto Correccional Federal de Fairton, en Nueva Jersey.

George Santos ha cumplido dos meses de su sentencia, pero fue liberado de inmediato por Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos escribió en la red social Truth, que había decidido liberar al político, ya que siempre había apoyado a los republicanos.

Donal Trump describió a George Santos como un “pícaro” y que no estaba obligado a cumplir 7 años en prisión.