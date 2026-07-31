La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado un firme rechazo ante la crisis migratoria que afecta actualmente a la ciudad de Ceuta.

“Las imágenes que nos llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

A través de un mensaje en redes sociales, Von der Leyen calificó como inadmisible el flujo descontrolado de personas y demanda a las autoridades españolas detener estas entradas de forma urgente y pide “devoluciones rápidas”.

Además, sugirió la intervención de la agencia Frontex como un recurso de apoyo fundamental para gestionar la seguridad fronteriza.

Ursula von der Leyen considera “inaceptables” las imágenes de Ceuta y pide “devoluciones rápidas” ante crisis migratoria

El mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la crisis migratoria en Ceuta fue de firmeza respecto al cumplimiento de la legalidad europea, calificando las imágenes de la situación como “inaceptables”.

Ursula von der Leyen lanza un duro mensaje a España por la crisis migratoria en Ceuta (@vonderleyen / X )

Von der Leyen fue tajante al afirmar que “no podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas”. Subrayó la necesidad de garantizar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta, Ursula von der Leyen reclamó una respuesta basada en tres pilares:

El fin inmediato de las travesías peligrosas.

El desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito de personas.

La ejecución de “devoluciones rápidas” de los inmigrantes que llegaron de forma irregular, tal como permiten las normas de la UE.

“Los cruces peligrosos deben cesar de inmediato. Las redes de contrabando deben ser desmanteladas. Y los retornos deben ser rápidos, como lo permiten nuestras normas” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La propuesta de Ursula von der Leyen para afrontar la crisis migratoria en Ceuta

Para gestionar la crisis, Von der Leyen anunció la movilización de recursos y apoyo operativo, técnico y financiero para España, incluida la colaboración con Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).

El objetivo primordial de la intervención de la agencia es reforzar el control de la frontera exterior de la Unión Europea ante la entrada masiva de personas en Ceuta.

Para gestionar la crisis sobre el terreno y diplomáticamente, Von der Leyen ha movilizado a dos miembros clave de su equipo:

Von der Leyen encargó a Magnus Brunner -Comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración- trabajar estrechamente con las autoridades españolas, proporcionar apoyo operativo y desplazarse a los puntos críticos si fuera necesario.

-Comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración- trabajar estrechamente con las autoridades españolas, proporcionar apoyo operativo y desplazarse a los puntos críticos si fuera necesario. A Dubravka Šuica -Comisaria europea para el Mediterráneo- le encomendó mantener contactos con las autoridades de Marruecos.

“Encargué a dos comisarios que apoyaran el control de la situación. @magnusbrunner ya está trabajando estrechamente con España y está listo para viajar a puntos críticos. Trabajará en apoyo operativo adicional para España, incluso a través de Frontex. @dubravkasuica está en contacto con su homóloga marroquí” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Von der Leyen expresó su confianza en que la “estrecha asociación con Marruecos” contribuirá a lograr resultados concretos para solventar la situación.

“Confío en que nuestra estrecha colaboración con Marruecos ayudará a obtener resultados concretos” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La presidenta propone que España recupere el control de la frontera asegurando que nadie entre en la Unión Europea sin respetar las normas vigentes, utilizando para ello todo el soporte institucional y operativo que Bruselas puede brindar.