Mark Coolidge Johnson estará al frente de la Embajada de Estados Unidos en México cuando Ken Salazar se vaya; te decimos quién es él.

El embajador Ken Salazar anunció que dejará su cargo el próximo martes 7 de enero de 2025, cuando esto suceda Mark Coolidge Johnson se quedará al frente de la Embajada de Estados Unidos en México.

Pero, ¿quién es Mark Coolidge Johnson? Aquí te decimos todo lo que sabemos de quién será el nuevo encargado de la Embajada de Estados Unidos en México cuando Ken Salazar deje el cargo.

¿Quién es Mark Coolidge Johnson?

Mark Coolidge Johnson es experto en temas de Medio Oriente y África con especialización en Política Estratégica, Legal, Político-Militar y de Control de Armas.

Recientemente se anunció que Mark Coolidge Johnson se quedará al frente de la Embajada de Estados Unidos en México cuando Ken Salazar deje el cargo.

Mark Coolidge Johnson será el encargado de la Embajada en México hasta la llegada del nuevo embajador republicano, Ronald Johnson.

¿Qué edad tiene Mark Coolidge Johnson?

Hasta el momento, la edad de Mark Coolidge Johnson es desconocida.

¿Quién es Mark Coolidge Johnson? (redes sociales)

¿Qué signo zodiacal es Mark Coolidge Johnson?

Dado que no se sabe la fecha de nacimiento de Mark Coolidge Johnson, también se desconoce su signo zodiacal.

¿Mark Coolidge Johnson está casado?

Aunque la vida personal de Mark Coolidge Johnson es privada, se sabe que hasta el 2022 el estadounidense sí estaba casado.

¿Mark Coolidge Johnson tiene hijos?

Mark Coolidge Johnson tiene tres hijos.

¿Qué estudió Mark Coolidge Johnson?

Mark Coolidge Johnson estudió la licenciatura en Artes en el Boston College en 1987; asimismo, realizó un doctorado en Derecho en la American University en 1992.

¿Cuál es la trayectoria de Mark Coolidge Johnson?

Mark Coolidge Johnson es ministro consejero del Servicio Exterior de Estados Unidos. En 2023, fue jefe de misión adjunto en la Ciudad de México.

Previamente, Mark Coolidge Johnson fue secretario ejecutivo adjunto en la oficina del secretario de Estado, Antony Blinken; además, fue portavoz de la Embajada de Estados Unidos en México.

Mark Coolidge Johnson estará al frente de la Embajada de Estados Unidos en México

Mark Coolidge Johnson se quedará al frente de la Embajada de Estados Unidos en México cuando Ken Salazar deje el cargo.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Ronald Johnson como nuevo embajador en México, por lo que Mark Coolidge Johnson estará en el cargo hasta la llegada del Johnson.