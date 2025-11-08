Estados Unidos registró una cancelación masiva de vuelos en 40 aeropuertos debido a la escasez de personal en las torres de control por los despidos por el cierre de gobierno.

Tan solo en la tarde del 7 de noviembre se cancelaron alrededor de mil 6 vuelos y se espera que esta cifra siga aumentando por el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

El cierre de gobierno podría afectar a vuelos y aeropuertos en Estados Unidos (EDUARDO DÍAZ/SDPNOTICIAS.COM)

De acuerdo con la información, la porción de vuelos cancelados en Estados Unidos este viernes 7 de noviembre representa cerca del 4%, sin embargo, la cifra aumentaría 10% en unos días.

Cerca de 40 aeropuerto han cancelado vuelos debido a las constantes bajas en las torres de control por el cierre de gobierno y algunos de ellos se encuentran en:

Atlanta

Dallas

Denver

Los Ángeles

Nueva York

Houston

Chicago

Washington

Tennessee

Kentucky

Las aerolíneas han informado sobre la cancelación de vuelos nacionales, así como el recorte de asientos y se espera que los internacionales no se vean afectados, pero los de carga sufrían demoras.

Entre los aeropuertos afectados se encuentran dos que son centros de distribución para empresas de mensajería como FedEx y UPS. Ante esto, los sindicatos instan al Congreso a ponerle fin al cierre.