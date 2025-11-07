Una crisis aérea tendría lugar en Estados Unidos debido a la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump, por lo que los aeropuertos más afectados estarían en:

  • Nueva York
  • Los Ángeles
  • Chicago

Sobre esta medida, Donald Trump aseguró que volar en el país es seguro, al tiempo que recordó que la Administración Federal de Aviación (FAA) tomó la disposición de recortar los vuelos.

¿Qué aeropuertos serán afectados por la crisis aérea en Estados Unidos?

Por órdenes de la Administración Federal de Aviación (FAA), a partir del viernes se reducirán un 10 % los vuelos en varios aeropuertos de Estados Unidos, incluidos los de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Entre los aeropuertos más mencionados por afectaciones, se ha hecho mención de:

  1. Aeropuerto Internacional de Anchorage
  2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
  3. Aeropuerto Internacional Logan de Boston
  4. Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington
  5. Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
  6. Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
  7. Aeropuerto Internacional de Dallas
  8. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
  9. Aeropuerto Internacional de Denver
  10. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth
  11. Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit
  12. Aeropuerto Internacional Newark Liberty
  13. Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood
  14. Aeropuerto Internacional de Honolulu
  15. Aeropuerto Hobby de Houston
  16. Aeropuerto Internacional Washington Dulles
  17. Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston
  18. Aeropuerto Internacional de Indianápolis
  19. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York
  20. Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas
  21. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
  22. Aeropuerto LaGuardia de Nueva York
  23. Aeropuerto Internacional de Orlando
  24. Aeropuerto Midway de Chicago
  25. Aeropuerto Internacional de Memphis
  26. Aeropuerto Internacional de Miami
  27. Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul
  28. Aeropuerto Internacional de Oakland
  29. Aeropuerto Internacional de Ontario
  30. Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago
  31. Aeropuerto Internacional de Portland
  32. Aeropuerto Internacional de Filadelfia
  33. Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
  34. Aeropuerto Internacional de San Diego
  35. Aeropuerto Internacional de Louisville
  36. Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma
  37. Aeropuerto Internacional de San Francisco
  38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
  39. Aeropuerto de Teterboro
  40. Aeropuerto Internacional de Tampa

Es de recordar que la medida fue tomada ante el cierre del gobierno que llegó a 37 días, tiempo en el que 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes no recibieron su paga.

