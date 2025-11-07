Una crisis aérea tendría lugar en Estados Unidos debido a la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump, por lo que los aeropuertos más afectados estarían en:

Nueva York

Los Ángeles

Chicago

Sobre esta medida, Donald Trump aseguró que volar en el país es seguro, al tiempo que recordó que la Administración Federal de Aviación (FAA) tomó la disposición de recortar los vuelos.

¿Qué aeropuertos serán afectados por la crisis aérea en Estados Unidos?

Por órdenes de la Administración Federal de Aviación (FAA), a partir del viernes se reducirán un 10 % los vuelos en varios aeropuertos de Estados Unidos, incluidos los de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Entre los aeropuertos más mencionados por afectaciones, se ha hecho mención de:

Aeropuerto Internacional de Anchorage Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta Aeropuerto Internacional Logan de Boston Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky Aeropuerto Internacional de Dallas Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington Aeropuerto Internacional de Denver Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit Aeropuerto Internacional Newark Liberty Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood Aeropuerto Internacional de Honolulu Aeropuerto Hobby de Houston Aeropuerto Internacional Washington Dulles Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston Aeropuerto Internacional de Indianápolis Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Aeropuerto LaGuardia de Nueva York Aeropuerto Internacional de Orlando Aeropuerto Midway de Chicago Aeropuerto Internacional de Memphis Aeropuerto Internacional de Miami Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul Aeropuerto Internacional de Oakland Aeropuerto Internacional de Ontario Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago Aeropuerto Internacional de Portland Aeropuerto Internacional de Filadelfia Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix Aeropuerto Internacional de San Diego Aeropuerto Internacional de Louisville Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma Aeropuerto Internacional de San Francisco Aeropuerto Internacional de Salt Lake City Aeropuerto de Teterboro Aeropuerto Internacional de Tampa

Es de recordar que la medida fue tomada ante el cierre del gobierno que llegó a 37 días, tiempo en el que 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes no recibieron su paga.