El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil, Maria Luiza Viotti, en medio de las tensiones que se han generado entre las administraciones de ambos países.

Así ocurrió luego de que el gobierno que encabeza el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retrasó aprobar la designación de Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos.

Además de las tensiones en el terreno diplomático, la revocación de la visa de Maria Luiza Viott ocurrió tras los constantes choques e intercambio de señalamientos entre Donald Trump y Lula da Silva.

Maria Luiza Viotti (Especial)

Estados Unidos revoca visa a embajadora de Brasil

El Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó la revocación formal de la visa diplomática de Maria Luiza Viotti, representante oficial del gobierno de Brasil acreditada en Washington.

La medida de cancelación del visado administrativo no exige la salida inmediata del país, pues mantiene la opción de que se le restituya el documento si la situación institucional se resuelve.

Al respecto, se informó que la medida fue en respuesta al estancamiento en la entrega de acreditaciones correspondientes a funcionaros diplomáticos de Estados Unidos.

A pesar de la anulación del permiso legal de ingreso, la funcionaria podrá permanecer en su residencia oficial mientras se gestionan los canales de comunicación formal para restablecer su visado.

Asimismo, la representación de Brasil en Estados Unidos continuará con sus labores administrativas rutinarias, a la espera de nuevos pronunciamientos por parte de las autoridades competentes.

Tensiones entre Estados Unidos y Brasil habrían impulsado retiro de visa

El retiro de la visa de Maria Luiza Viotti ocurre en medio de la escalada de las tensiones que se ha generado entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil durante los últimos meses.

En especial, luego de la demora de Brasilia en otorgar el aval diplomático al nominado norteamericano para representar a Washington en la nació carioca, Daniel Pérez.

El diferendo empeoró cuando la administración de Luiz Inácio Lula da Silva negó visados a funcionarios estadounidenses, argumentando presuntas interferencias políticas durante el proceso electoral.

Lula da Silva y Trump. Tensiones. (Eduado Díaz)

Ante este bloqueo recíproco, Washington aplicó la suspensión del visado a la diplomática Maria Luiza Viotti, exigiendo destrabar las acreditaciones retenidas en la sede de Brasilia.

El escenario de disputa política regional entre Donald Trump y Lula da Silva mantienen paralizados los canales de cooperación diplomática ordinaria entre Brasil y la Casa Blanca.