¿Quién es Maria Luiza Viotti? Se trata de la actual embajadora de Brasil en Estados Unidos que está al frente del cargo desde el 2023 tras ser nominada por Luiz Inácio Lula da Silva.

Las tensiones entre los gobiernos de ambos países que ya han escalado al terreno diplomático pusieron a la embajadora en medio de la disputa.

Lo anterior debido a que el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de revocarle su visa, a pesar de que se ha informado que se trata de un medida que sería temporal.

¿Quién es Maria Luiza Viotti?

Maria Luiza Viotti es embajadora de Brasil en Estados Unidos desde el 30 de junio de 2023, luego de que presentó credenciales ante el gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con los reportes y registros, inició su carrera en el rubro diplomático en el año 1976 y desde entonces ha encabezado diversos puestos como el gabinete de la ONU.

Maria Luiza Viotti, embajadora de Brasil en Estados Unidos (Especial)

El 4 de agosto de 2026, el gobierno de Donald Trump le revocó la visa como medida de reciprocidad por la demora de Brasil en dar el beneplácito a Daniel Pérez.

Pese a ello, se indica que la revocación no implica es expulsión, por lo que Maria Luiza Viotti puede quedarse en el país y a la espera de que el tema se resuelva.

Por lo ocurrido, el gobierno de Brasil advirtió que la medida viola convenios y descalificó las acusaciones de reciprocidad por la aprobación de Daniel Pérez.

¿Cuántos años tiene Maria Luiza Viotti?

La información disponible establece que Maria Luiza Viotti nació el 27 de marzo de 1954; es decir que hasta agosto de 2026, tiene 72 años de edad.

Maria Luiza Viotti, embajadora de Brasil en Estados Unidos (Especial)

¿Quién es el esposo de Maria Luiza Viotti?

Reportes periodísticos establecen que la embajadora de Estados Unidos en Brasil, Maria Luiza Viotti, está casada con Eduardo Baumgratz Viotti.

¿Cuál es el signo zodiacal de Maria Luiza Viotti?

Dado que se conoce el dato de su fecha de nacimiento, es posible establecer que a Maria Luiza Viotti le corresponde el signo de Aries.

Maria Luiza Viotti (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Maria Luiza Viotti?

En el tema familia de Maria Luiza Viotti, la información disponible indica que tiene un hijo de quien se desconocen sus datos.

¿Qué estudió Maria Luiza Viotti?

En cuanto a la formación académica que desarrolló la funcionaria diplomática de Brasil, Maria Luiza Viotti, la información disponible refiere que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Economía por la Universidad de Brasilia en 1979

Posgrado en Economía por la Universidad de Brasilia en 1981

Instituto Rio Branco (Academia Diplomática de Brasil)

Maria Luiza Viotti, embajadora de Brasil en Estados Unidos (Especial)

¿En qué ha trabajado Maria Luiza Viotti?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Maria Luiza Viotti, perfiles curriculares de consulta pública señalan que ha trabajado en estos cargos: