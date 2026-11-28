Estados Unidos presentó a la defensa de Rafael Caro Quintero una oferta para un acuerdo de culpabilidad en la Corte de Brooklyn; darán respuesta en próximos días.

Este viernes 27 de noviembre se cumplía el plazo para dar a conocer al juez Frederic Block las negociaciones entre la defensa de Rafael Caro Quintero y Estados Unidos.

Sin embargo, debido a que todavía no hay un acuerdo de culpabilidad y sólo es una oferta, se solicitó al juez que se mantengan las fechas de audiencia y de juicio contra Rafael Caro Quintero.

Estados Unidos prepara oferta para un acuerdo de culpabilidad a Rafael Caro Quintero

La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York presentó a los abogados de Rafael Caro Quintero una oferta para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Rafael Caro Quintero: Estados Unidos oferta acuerdo de culpabilidad (@adnnoticiasmx / X )

De acuerdo con la carta presentada al juez Frederic Block, este viernes 27 de noviembre fue presentada la oferta, que los abogados del “Jefe de jefes” están analizando.

El juez deberá ser notificado sobre si se acepta o se rechaza este acuerdo de culpabilidad hasta el próximo 30 de noviembre para que se le informe sobre las negociaciones al respecto.

Los detalles del acuerdo de culpabilidad ofertado se darían a conocer en audiencia, sin embargo, se espera que de aceptarlo, las condiciones de encarcelamiento del narcotraficante mejoren.

Rafael Caro Quintero no sólo está señalado por narcotráfico, sino también por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, exagente de la DEA, principal razón de la defensa para buscar no ir a juicio.

Juicio de Rafael Caro Quintero sigue vigente; próxima audiencia será en enero 2027

El acuerdo de culpabilidad, de ser aceptado por Rafael Caro Quintero, buscaría evitar el juicio programado para el 8 de marzo, aunque hasta el momento la fecha sigue vigente.

Sin embargo, previo al juicio, se llevará a cabo una próxima audiencia el 14 de enero de 2027 a las 11:00 horas (local) en la corte federal de Brooklyn en Nueva York.

De aceptarse el acuerdo de Estados Unidos, durante dicha audiencia Rafael Caro Quintero podría declararse culpable.