El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que se está preparando una nueva ofensiva terrestre en contra de organizaciones dedicadas al narcotráfico en Latinoamérica.

“Estamos trabajando con Ecuador, con Colombia y con todos nuestros socios para combatir los grupos del narcotráfico en tierra” Pete Hegseth. Secretario de Defensa de Estados Unidos

Al respecto, Pete Hegseth indicó que ya se trabaja de la mano con algunos gobiernos de Latinoamérica para avanzar con las ofensivas terrestres que neutralizan a las organizaciones criminales.

De la misma forma, el funcionario señaló que el plan que se alista, implica el despliegue de tácticas que fueron usadas a lo largo de 25 años en el Medio Oriente en contra de grupos terroristas.

Estados Unidos trabaja en ofensivas terrestres contra el arcotráfico en Latinoamérica

Durante una visita que realizó el 13 de agosto en Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que se trabaja en una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Sin embargo, a diferencia de los ataques que se han lanzado durante los últimos meses, los cuales se han realizado por la vía marítima, el nuevo plan contempla una ofensiva terrestre.

Al dejar en claro que se trata de un plan real, el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que ya se está trabajando con algunos gobiernos de Latinoamérica para concretar la ofensiva terrestre.

Pete Hegseth (Oliver Contreras/AFP / AFP)

En torno a dicho punto, Pete Hegseth destacó que se realizan acciones conjuntas con Colombia y Ecuador y con otros socios de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico.

Asimismo, el funcionario indicó que la campaña que contempla operativos en tierra, busca anular la producción y el tráfico de sustancias que van desde la cocaína hasta el fentanilio.

Ofensiva terrestre contra narcotráfico en Lationamérica replicará ataques contra terroristas

Al anunciar la puesta en marcha de ofensivas terrestres en Lationamérica contra el narcotráfico, Pete Hegseth sostuvo que el plan es ejecutar ataques como los que se desplegaron en Medio Oriente.

Sobre el punto, el secretario de Defensa de Estados Unidos señaló que las acciones que se desplegarán incluirán tácticas usadas durante 25 años contra grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda.

Incluso, dijo que las ofensivas por tierra en Lationamérica también van a ser útiles para perfeccionar la “cadena de ataque”, en específico en lo referente al diagnóstico para aplicarse en todo el mundo.

Aunado a ello, Pete Hegseth destacó que la capacidad militar de Estados Unidos se ejercerá al máximo en las nuevas ofensivas, pues se contempla disponer de los “mejores estadounidenses”.