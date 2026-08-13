El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en su territorio para combatir a organizaciones criminales.

Así lo dio a conocer el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien informó que Colombia se unirá como país miembro de la estrategia de seguridad denominada Escudo de las Américas.

“Colombia solicitó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes criminales”. Pete Hegseth

Estados Unidos realizará operaciones militares en Colombia para combatir organizaciones terroristas; oposición rechaza medida

Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en su territorio, tras confirmar su incorporación al proyecto Escudo de las Américas.

Así, el gobierno de Abelardo de la Espriella se sumará a esta coalición regional que busca erradicar el narcotráfico y a sus grupos considerados terroristas, mediante el uso de la fuerza militar coordinada.

Para Colombia, esta medida cumple un compromiso central de la campaña de De la Espriella, enfocado en combatir sin miramientos a las organizaciones criminales que existen en la región.

Al integrar este bloque estratégico de ahora 19 países, Colombia busca fortalecer su operatividad con el respaldo técnico y militar de Estados Unidos.

Esto toda vez que dentro de las primeras acciones de Abelardo de la Espriella, fue ordenar un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en Colombia para combatir a grupos del crimen organizado.

Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en su territorio (Regina Koesters / US Army / 7th Mobile Public Affairs Detachment)

Sin embargo, esta determinación ha generado el rechazo inmediato de los sectores de izquierda, mismos que se han convertido en la oposición tras la victoria de Abelardo de la Espriella.

Acusan que el ahora mandatario colombiano estaría violando la Constitución nacional, pues es el Senado quien debe analizar el permitir a un país extranjero realizar movimientos militares en su territorio.

Por el momento Estados Unidos no anunció cuando podría comenzar con dichas operaciones, aunque se espera que esto pueda ocurrir a la brevedad posible tras darse a conocer el anuncio.