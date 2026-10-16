El Gobierno de Estados Unidos limitó el vuelo de drones cerca de su frontera con México, como parte de las nuevas restricciones que forman parte de la iniciativa ‘Adiós, narcos’.

La medida que impide el vuelo drones no autorizados y limita su operación a menos de 400 pies de altura en un rango de 1.85 kilómetros de la frontera, ya entró en vigor y se extenderá por un año.

Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que su país cuenta con tecnología avanzada como armas de energía dirigida, capaces de derribar drones de organizaciones criminales.

Dron volando. ( Mukhtar Shuaib Mukhtar/Pexels)

Estados Unidos limita el vuelo de drones cerca de México con la medida ‘Adiós, narcos’

Como parte de su estrategia contra el narcotráfico y la trata, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha la medida ‘Adiós, narcos’ que prohíbe el vuelo de drones no autorizados en la frontera con México.

La iniciativa busca desmantelar drones utilizados por organizaciones criminales para el contrabando de drogas, personas y otras actividades ilegales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas estadounidenses derribarían cualquier dron relacionado con cárteles utilizando armas de energía dirigida.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos (Manuel Balce Ceneta / AP)

¿Cuáles son las restricciones que Estados Unidos impuso a los drones en la frontera con México?

Estas son las principales restricciones anunciadas por Estados Unidos para los drones cerca de la frontera con México: