Reportes internacionales señalan que los ex primeros ministros, Boris Johnson de Reino Unido, y Carl Bildt de Suecia, viajaban en un tren que fue evacuado por alerta de ataque de drones rusos en Polonia.
Este domingo 13 de septiembre de 2026, Johson viajaban junto a otros diplomáticos europeos en un tren tras una conferencia en Kiev, Ucrania.
Pero, a las 05:00 horas (tiempo local), Boris Jonhson fue despertado por sus escoltas para que se preparan para una evacuación, según la prensa británica.
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