El ejército de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque en contra de un barco de Venezuela en medio de las tensiones con Nicolás Maduro, debido a que acusan que el navío también realiza actividades de transporte de droga.

Fue la tarde de este mismo lunes 15 de septiembre cuando el ejército estadounidense ejecutó la ofensiva, de la cual el propio presidente Donald Trump compartió un video en sus redes.

Sobre lo ocurrido, Donald Trump explicó que fue un nuevo ataque contra un barco de Venezuela que aseveró, transportaba droga en aguas internacionales y con destino a Estados Unidos.

BREAKING 🚨🚨 US military has launched strike on another Venezuelan drug boat, President Trump says - video of the strike: pic.twitter.com/zZ43svB2BH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 15, 2025

Estados Unidos lanza nuevo ataque contra barco de Venezuela

Al seguir con su cruzada en contra del tráfico de drogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la mañana de hoy viernes 15 de septiembre, se realizó un nuevo ataque contra un barco de Venezuela.

A través de su red social, Truth Social, Donald Trump compartió un mensaje en el que reportó el nuevo ataque cinético, del que resaltó, fue “contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente".

Tras sentenciar que los grupos criminales de Venezuela son “extraordinariamente violentos”, el presidente explicó que el nuevo ataque se realizó mientras el barco navegaba sobre aguas internacionales transportando droga.

Asimismo, afirmó que el navío con narcóticos se dirigía a Estados Unidos, hecho que dijo, se trata de una “amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.

En su publicación, Donald Trump incluyó un video en el que se muestran los momentos en los que se efectuó el nuevo ataque contra la embarcación la mañana de este 15 de septiembre.

Donald Trump lanza amenaza tras nuevo ataque contra barco de Venezuela

Al informar sobre el nuevo ataque contra un barco de Venezuela que transportaba droga a Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofreció más detalles sobre la ofensiva de este lunes 15 de septiembre.

En su publicación, el presidente aseveró que el ataque provocó la muerte de 3 “terroristas varones en combate”, mientras que del lado del ejército de Estados Unidos no hubo ninguna baja.

Luego de ello, Donald Trump lanzó una nueva advertencia, pues dijo que aquellos que transporten drogas que pongan en riesgo la vida de los estadounidenses, van a ser “cazados” por el ejército.

“¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO!” Donald Trump

Lo anterior debido a que acusó que las actividades ilegales de los grupos criminales de Venezuela, ya han tenido consecuencias devastadoras en Estados Unidos durante décadas, pues han matado a millones de ciudadanos.

Cabe destacar que el primer ataque fue el pasado 3 de septiembre, cuando una lancha rápida, presuntamente operada por miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, fue destruida por el ejército de Estados Unidos.