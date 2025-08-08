El gobierno de Estados Unidos duplicó la millonaria recompensa que ofrece por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, la cifra subió a 50 millones de dólares; te damos los detalles.

Hoy jueves 7 de agosto, Pam Bondi, titular del Departamento de Justicia, anunció que Estados Unidos duplicó la recompensa que el gobierno estaba ofreciendo por la captura de Nicolás Maduro.

Desde julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro de conspiración narcoterrorista, pues sería facilitador de los cárteles del narcotráfico para la importación y venta de drogas.

Nicolás Maduro (Miguel Gutiérrez / EFE)

Estados Unidos duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro; ahora ofrece 50 millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que ayude a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, duplicando la recompensa que ya había ofrecido la DEA.

Pam Bondi publicó un video en redes sociales este jueves 7 de agosto anunciando la recompensa de 50 millones de dólares por cualquier tipo de información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una RECOMPENSA de $50 MILLONES por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”. Pam Bondi, titular del Departamento de Justicia

El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro, a través de la DEA, informó que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información para capturar a Nicolás Maduro.

Pam Bondi sobre recompensa por Nicolás Maduro (Captura de pantalla)

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro; acusan que presidente colabora con narcotráfico

Estados Unidos está ofreciendo 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, a quien el gobierno acusa de tener vínculos con grupos del crimen organizado y narcotráfico como:

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Cártel de Sinaloa

Cártel de los Soles

De acuerdo con Pam Bondi, Nicolás Maduro es considerado como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y amenaza la seguridad de Estados Unidos, razón por lo que se ha duplicado la recompensa.