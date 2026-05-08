El Gobierno de Estados Unidos endureció las medidas contra deudores de pensión, a quienes se les revocará sus pasaportes si no regularizan el pago de la manutención infantil.

Según informó el Departamento del Estado, las autoridades de Estados Unidos podrán revocar pasaportes cuando una persona presente un adeudo de más de 2 mil 500 dólares.

Además, se estableció que, para ser elegible para un pasaporte estadounidense, uno de los requisitos será pagar cualquier monto de manutención que esté pendiente.

Administración de Trump contra deudores alimentarios (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Estados Unidos no liberará pasaportes de deudores de pensión hasta que paguen deuda

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que cualquier persona que adeude más de 2 mil 500 dólares en manutención infantil no es elegible para obtener un pasaporte estadounidense.

La autoridad explicó que, en caso de revocación, el titular deberá contactar al estado donde tiene la deuda, liquidarla y esperar a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) confirme la actualización en sus registros.

Este proceso, advirtió, puede tardar entre 2 y 3 semanas, periodo durante el cual no se puede emitir un nuevo pasaporte.

Además, agregó que no puede usarse un pasaporte revocado para viajar, aun cuando la deuda ya haya sido cubierta.

CBP puede detectar a quienes quieren trabajar en Estados Unidos con visa de turista (Pixabay)

Estados Unidos dará pasaporte de validez limitada a deudores que estén fuera del país

De acuerdo con el Departamento de Estado, quienes sean notificados de la revocación mientras están en el extranjero serán elegibles para un pasaporte de validez limitada.

Esto, con el único propósito de permitir el regreso directo de los deudores a Estados Unidos.