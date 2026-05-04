Donald Trump volvió a generar polémica al sugerir la posibilidad de buscar un tercer mandato en Estados Unidos, pese a que la Constitución lo prohíbe.

“Cuando salga del cargo, digamos, dentro de 8 ó 9 años podré hacerlo”, dijo. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Frente a medios en la Casa Blanca, el presidente de 79 años afirmó que existen “métodos” para lograrlo, aunque la vigésima segunda enmienda, ratificada en 1951, establece que ningún presidente puede ser elegido más de dos veces.

Para modificar esta norma se requeriría un complejo proceso legislativo con mayorías en el Congreso y aprobación de tres cuartas partes de los estados.

Trump insinuates he's running for an unconstitutional third term:



"When I get out of office in, let's say 8 or 9 years from now..." pic.twitter.com/24uZilIk13 — Headquarters (@HQNewsNow) May 4, 2026

¿Donald Trump puede ocupar la presidencia de Estados Unidos por tercera vez?

Aunque Donald Trump, en distintas ocasiones, ha dicho que existen “métodos” para eludir el límite de mandatos establecidos en la Constitución, por ley no puede ocupar la presidencia de Estados Unidos por tercera vez.

La vigésima segunda enmienda a la Constitución, ratificada en 1951, establece que ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente en más de dos veces.

Para cumplir su sueño, Trump tendría que modifica la Constitución; sin embargo, no es tarea fácil.

Se necesitan mayorías de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado solo para proponer una enmienda y dos tercios de los estados para convocar una convención constitucional.

Para ratificar una enmienda se requiere la aprobación de tres cuartas partes de todas las asambleas legislativas estatales.

En la actualidad, el numero de republicanos (aliados del Presidente) en ambas cámaras es insuficiente.

Tomando en cuenta esto, tiene sus días contados en la Presidencia. Su segunda y última gestión terminará el 20 de enero de 2029.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Andrew Harnik/AFP / Getty Images via AFP)

Aunque es consciente de la nula posibilidad de reelección, el propio continúa “bromeando” en sus redes sociales donde ha dicho que venderá mercancía con el lema “Trump 2028”.

Broma o provocación política, es casi imposible que ocupe la presidencia por tercera ocasión aún cuando dejara pasar las elecciones presidenciales del 2028.