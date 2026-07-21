Estados Unidos emitió una alerta global a sus ciudadanos el lunes 20 de julio de 2026, en medio de las tensiones y ataques a sus instalaciones diplomáticas aún fuera de Medio Oriente.

Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo con el potencial de una escalada imprevista Estados Unidos

Frente a ese escenario, el país llama a los estadounidenses que actualmente se encuentren en Oriente Medio a reconsiderar sus viajes, actuar con cautela y mayor vigilancia.

Estados Unidos advierte que en estos días podrían presentarse eventualidades en ese territorio, tales como:

Posibles cancelaciones de vuelos

Cierres periódicos del espacio aéreo

Posibles interrupciones en los viajes

Estados Unidos advierte posibles represalias de Irán y aliados (Captura de pantalla )

Estados Unidos advierte posibles ataques de Irán y aliados

En su comunicado oficial, Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a reconsiderar viajar hacia o a través del territorio de Medio Oriente.

Esto, en razón a que las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las fuera de Oriente Medio, “han sido atacadas”, según indicaron.

Estados Unidos advierte que la principal amenaza proviene de Irán y grupos que apoyan a ese país, los cuales podrían intentar alguna clase de ataque.

Irán y grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en ubicaciones asociadas con Estados Unidos y estadounidenses en todo el mundo Estados Unidos

Mural en Irán muestra al presidente de Estados Unidos en un ataúd (Especial)

Estados Unidos pide a sus ciudadanos reforzar medidas de seguridad y mantenerse informados

En su alerta global emitida este 20 de julio, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a cualquier novedad en el entorno de seguridad.

El Departamento de Estado recordó que los estadounidenses pueden registrarse en step.state.gov para recibir directamente en su correo las últimas alertas.

Además, invitó a seguir el canal “Departamento de Estado de EE.UU. – Actualizaciones de Seguridad para Ciudadanos de EE. UU.” en WhatsApp.