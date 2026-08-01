Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Michoacán, luego de que las autoridades del estado fueron puestas en alerta máxima ante reportes de actividad criminal con potencial de escalar.

La Embajada de Estados Unidos informó que la situación representa un riesgo para ciudadanos estadounidenses y recordó que el estado permanece en Nivel 4 de advertencia de viaje: No viajar.

Según la comunicación oficial, para las próximas horas es posible que se registren:

Bloqueos y controles en distintos puntos del estado

Actividad delictiva con posibilidad de intensificarse

Riesgo de disturbios y afectaciones a carreteras, aeropuertos y eventos

Estados Unidos emite alerta de viaje para Michoacán por inseguridad

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses ante riesgos en Michoacán

En respuesta a los posibles riesgos en Michoacán, la Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos lo siguiente:

Evitar zonas con presencia policial o actividad criminal

Mantenerse atentos a su entorno

Minimizar movimientos innecesarios

Buscar refugio si hay señales de disturbios

Seguir indicaciones de autoridades locales y llamar al 911 o 112

Mantener comunicación constante con familiares y amigos

Vigilar medios locales para conocer interrupciones en vías y servicios

Registrarse en el programa STEP para recibir alertas en tiempo real

La alerta fue enviada a ciudadanos inscritos en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), que permite recibir avisos inmediatos sobre riesgos en zonas específicas.

¿Quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala? Líder de los Rs (Gabinete de Seguridad)

Sin brotes de violencia en Michoacán tras detención del R1

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó que no se han presentado incidentes de violencia en el estado tras la detención de Ramón Ángel “N”, conocido como “R1″, supuesto líder de la célula delictiva Los Rs.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, detalló que, de manera preventiva, se activó un protocolo de seguridad en los municipios donde se tiene identificada la presencia de ese grupo criminal.