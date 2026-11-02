Por las protestas que se han incrementado en Portugal con motivo de la vivienda, Estados Unidos lanzó una alerta para los viajeros al país.

Desde la página de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país emitió recomendaciones para quiénes viajan a Portugal.

Estados Unidos emite alerta para los viajeros a Portugal por las protestas por la vivienda

Desde el 31 de octubre de 2026, las protestas en Portugal se incrementaron condonando el nulo acceso a la vivienda y el costo de vida en el país, lo que ha llevado a un enfrentamiento entre policías y los manifestantes.

Ante ello, el Departamento de Asuntos Consulares de Estados Unidos, emitió una alerta con recomendaciones para quiénes planean viajar a Portugal en los próximos días.

Estados Unidos emite alerta por las protestas en Portugal (traducida). (@TravelGov)

Aunque el gobierno de Estados Unidos mencionó que hay rutas establecidas por las protestas por la vivienda, estas pueden cambiar de un momento a otro, de modo que recomiendan estas acciones:

Evitar la Plaza Rossio en Lisboa y la Plaza Dom João en Oporto

Tener cuidado si se es cercano a grandes reuniones o protestas

Monitorear medios locales

Ser consciente del entorno

Mantener perfil bajo

Notificar a familia o amigos de tu paradero

Por otra parte, recordó que para ayuda de estadounidenses existe la embajada de Estados Unidos en Portugal, así como números de emergencia.