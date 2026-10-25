Tras los recientes disturbios en Italia, el gobierno implementó un masivo despliegue militar y policial en Roma y Milán para supervisar las recientes protestas ciudadanas por el costo de vida.

Las marchas transcurrieron de forma mayoritariamente pacífica, a pesar de la fuerte tensión y la participación de miles de personas que corearon consignas contra las autoridades.

Como medida preventiva, las fuerzas del orden realizaron numerosos registros previos. Las autoridades reportaron la detención de 371 personas, entre ellos 110 menores de edad.

Italia se suma a protestas por aumento en el costo de vida: hay 371 detenidos (Tomada de video )

Así se vivió la jornada de protestas del sábado 24 de octubre en Italia

La jornada de protestas del sábado 24 de octubre estuvo marcada por un despliegue de seguridad sin precedentes en las principales ciudades italianas, la detención del presunto promotor de las marchas y enfrentamientos focalizados en varios puntos del país:

Roma:

Se desplegaron más de 1.500 efectivos policiales. En controles previos en estaciones y vías públicas, la policía identificó a más de 200 jóvenes y detuvo preventivamente a decenas por portar pasamontañas, aerosoles de pimienta y material de camuflaje.

Se llevaron a cabo marchas autorizadas. Sin embargo, se registraron choques cuando la policía empleó cañones de agua y gases lacrimógenos cerca de la Piazza della Repubblica para contener a la multitud.

Un grupo de manifestantes logró irrumpir brevemente en el Coliseo de Roma, aunque las fuerzas de seguridad retuvieron el control rápidamente sin que se registraran daños al monumento.

Milán:

La ciudad fue blindada por 1.400 policías y 500 militares de la brigada paracaidista Folgore. Las tiendas de lujo del distrito de la moda (como Tiffany, Gucci y Apple) taparon sus escaparates con tablones de madera.

Marcharon unas 3.000 personas en una manifestación pacífica en Cairoli y frente al Piccolo Teatro, coreando consignas como “Todos somos antifascistas” y “Dinero para la sanidad”, la cual concluyó tranquilamente cerca del Politécnico de Milán.

Bolonia y Turín:

En Bolonia, la protesta derivó en fuertes disturbios al final de la tarde cuando grupos de jóvenes arrojaron piedras, botellas y petardos a la policía, que respondió con cañones de agua para evitar que tomaran la estación central.

En Turín, los manifestantes intentaron romper reiteradamente los cordones policiales en vía Pietro Micca, vía Garibaldi y la plaza de la catedral, registrándose cargas policiales y 302 personas identificadas.

Hacia el final del día 24 de octubre, el Ministerio del Interior contabilizó 4.292 personas identificadas en todo el país, 371 trasladadas a comisaría (incluyendo 110 menores de edad y 69 extranjeros) y más de 60 arrestadas.

Italia se suma a protestas por aumento en el costo de vida: hay 371 detenidos (Tomada de video )

La policía ejecutó más de 150 registros domiciliarios en 20 ciudades (principalmente en la región de Lombardía), incautando bates, tanques de gasolina y pasamontañas.

La primera ministra Giorgia Meloni felicitó a las fuerzas del orden por contener los altercados y defendió el nuevo decreto ley, el cual fija hasta 5 años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen violentamente en grupo, además de obligar a los padres a pagar los destrozos causados por sus hijos menores.

En las primeras horas del 24 de octubre, las autoridades arrestaron en Milán a Youssef Siher, un periodista independiente, politólogo y activista de 30 años, acusado de instigación al delito con fines terroristas a través de medios informáticos.

Siher fue señalado como el ideólogo detrás del Movimiento 17 de Octubre en Instagram. A raíz de la operación policial y su arresto, la estrategia “be water” -que pretendía anunciar tres puntos de encuentro apenas 30 minutos antes para burlar los controles- no llegó a concretarse ni difundirse, desarticulando las convocatorias masivas sorpresa.

¿Por qué se han generado protestas en Italia?

Las protestas en Italia, protagonizadas principalmente por jóvenes, estudiantes y colectivos sociales, responden a un conjunto de demandas socioeconómicas y políticas:

Encarecimiento del costo de vida e inflación: Los manifestantes reclaman medidas urgentes ante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los precios en bienes y servicios básicos. Crisis de vivienda y alquileres inaccesibles: Se denuncia el costo desmedido de los alquileres y la falta de vivienda asequible, un problema crítico para los estudiantes y jóvenes trabajadores en ciudades como Milán. Rechazo al gasto militar y apoyo a la paz: Rechazan el rearme europeo y el aumento del presupuesto destinado a la defensa, exigiendo en su lugar que el Estado invierta en la paz y manifestando su solidaridad con Palestina. Exigencia de mayores recursos para educación y sanidad: Piden aumentar la inversión pública en las escuelas y universidades, así como reforzar el sistema público de salud bajo lemas como “Dinero para la sanidad y no para la guerra”. Oposición al nuevo decreto de seguridad: Protestan contra las medidas impulsadas por el Gobierno de Giorgia Meloni que endurecen las penas de cárcel, aplican multas elevadas y facultan la detención preventiva en manifestaciones. Precariedad laboral y descontento generacional: Reclaman contra el deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de expectativas de movilidad social ascendente para la juventud

Cabe recordar que las protestas masivas en Italia tuvieron su punto de inflexión el fin de semana del 17 de octubre.

Fue en esas fechas cuando los altercados y saqueos registrados en el centro de Milán dieron origen formal al denominado Movimiento 17 de Octubre, organizado de forma anónima a través de redes sociales.

Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles y juveniles venían incubándose desde finales de septiembre, momento en que diversos colectivos comenzaron a salir a las calles para reclamar por las condiciones del sistema educativo, el encarecimiento de la vida y el precio de la vivienda.