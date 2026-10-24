Barcelona registró disturbios este sábado 24 de octubre, luego de una concentración juvenil en la plaza de Cataluña, España, que derivó en enfrentamientos con la policía, incendios y daños a inmuebles.

De acuerdo con la información, la movilización fue convocada a través de redes sociales y reunió a decenas de jóvenes encapuchados, quienes lanzaron piedras y otros objetos contra agentes de los Mossos.

Disturbios y enfrentamientos policiales marcan protestas en Barcelona de este sábado

Un grupo de jóvenes se congregó la tarde de este sábado en la plaza de Cataluña para “protestar contra el sistema”, movilización que terminó en incendios y enfrentamientos con la policía.

🇪🇸 | URGENTE: Centro de Barcelona, España: pic.twitter.com/NTTFotGbSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Algunos participantes lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, que desplegó unidades antidisturbios para controlar la situación.

Asimismo, se reportó la quema de contenedores y elementos del mobiliario urbano, además de daños en marquesinas y escaparates, así como a motocicletas y automóviles que se encontraban en el sitio.

Ante el aumento de la tensión, la policía cerró los accesos a la zona de la plaza de Cataluña, en el tramo comprendido entre plaza Urquinaona y plaza Universitat. Negocios cerraron para evitar daños.

La concentración se difundió bajo el lema “Instituts Indignats”, inspirado en las movilizaciones estudiantiles registradas recientemente en Francia. Autoridades pidieron alejarse de la zona.

La jornada volvió a poner el foco en la seguridad durante las movilizaciones en Cataluña. Hasta el momento, no hay balance oficial sobre las personas heridas o detenidas durante la protesta.