Las protestas en Portugal por la vivienda aumentaron en las calles de Lisboa y Oporto, llevando a la detención de personas en una protesta que es pacífica.

Según los reportes directos desde las manifestaciones que llevaron a la instalaciones de tiendas de campaña en Rossio, la policía desmenteló campamentos y detuvo a manifestantes.

Portugal se inicia en protesta por la vivienda; detienen y desmantelan a manifestantes

El 31 de octubre de 2026, más personas que unieron a las protestas por la vivienda de las que Portugal se sumó a inicios del mes en las calles de Lisboa y Oporto.

Sin embargo, la manifestación de la noche del sábado 31 de octubre se vio protagonizada por manifestantes que instalaron casas de campaña en Rossio, buscando que el gobierno de Portugal respondiera a sus demandas por acceso a la vivienda.

Ante ello, reportes internacionales han acusado de que en una marcha pacífica, la policía de Portugal se ha mostrado violenta entre los disturbios, desmantelando y deteniendo a los manifestantes.

Según los reportes, los policías de Portugal ,acompañados de perros, desmantelaron los campamentos en la madrugada del domingo 1 de noviembre en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en otro más pequeño situado en la plaza Dom João I, en Oporto, en el noroeste del país, llevando a la detención de 13 personas.

Policía de Portugal acusa violencia y rechaza la detención de 13 manifestantes

En contraste a los reportes, la policía de Portugal se ha pronunciado expresando que el motivo del desmantelamiento fue la violencia en su contra arrojándoles objetos para golpearlos, causando heridas a 13 policías.

Asimismo, aseguran que, además de que civiles resultaron heridos por los disturbios, solo fueron 6 personas las detenidas durante la manifestación por la vivienda.