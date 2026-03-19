En medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la presencia de drones no identificados encendió las alertas de seguridad en una base militar estadounidense donde residen los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth.

La agencia Reuters citó un reporte del diario The Washington Post, el cual señala que los drones fueron detectados sin identificación clara, lo que incrementó la preocupación por posibles riesgos a la seguridad nacional.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han logrado determinar el origen de los drones, que representan una amenaza en el contexto del conflicto que Estados Unidos mantiene junto con Israel frente a Irán.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, continúan respaldando la estrategia del presidente Donald Trump en contra de Irán, a diferencia de otros funcionarios que han renunciado en medio de la crisis.

Evalúan reubicar a Marco Rubio y Pete Hegseth tras alerta por drones

Aunque los drones sobrevolaron la base militar Fort McNair, autoridades estadounidenses analizaron la posibilidad de reubicar a Marco Rubio y Pete Hegseth por motivos de seguridad; sin embargo, hasta ahora no se ha concretado ningún traslado, según un alto funcionario citado en los reportes.

El diario The Washington Post también señaló que el Ejército de Estados Unidos intensificó la vigilancia ante posibles amenazas contra funcionarios, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En tanto, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado han respondido a las solicitudes de comentarios para ampliar los detalles sobre este incidente, que ha generado preocupación por la seguridad de altos cargos del gobierno.

Pentágono evita dar detalles sobre seguridad de Pete Hegseth

Sobre este tema, Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, evitó emitir declaraciones sobre los drones no identificados que sobrevolaron la base militar.

El funcionario afirmó que no puede comentar sobre los movimientos del secretario Pete Hegseth por razones de seguridad, y advirtió que proporcionar ese tipo de información sería “sumamente irresponsable”.