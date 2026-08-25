Grupo HB, operador de DJI Store México informó en comunicado el robo de drones DJI tras salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado miércoles 19 de agosto de 2026.

En el robo de drones, también en el cargamento se sustrajeron cámaras y accesorios de la marca china DJI.

Además de las acciones legales tras el robo de drones DJI, la operadora precisó que se han bloqueado números de serie de los productos para “evitar la promoción de la compra, venta y uso de estos”.

Así como también Grupo HB solicitó la colaboración del público para localizar la mercancía e identificar a personas o establecimientos que pudieran estar comercializando los drones robados tras salir del AIFA.

Roban drones DJI tras salir del AIFA; bloquean números de serie (DJI )

DJI inhabilita drones robados tras salir del AIFA con bloqueo de números de serie

Tal y como Grupo HB informó el bloqueo de números de serie de drones DJI que fueron robados tras salir del AIFA, esta acción ha inhabilitado los equipos.

Debido a que el bloqueo de números de serie de los drones DJI implica que estos no podrán activarse para su operación e impide su uso de forma permanente al no encender los motores ni realizar vuelos.

Pues la tecnología de los drones DJI implica configurar el equipo a través de la aplicación oficial, y con el bloqueo de número de serie el servidor rechazará el proceso.