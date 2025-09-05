El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva el viernes 5 de septiembre para que el Pentágono cambie de nombre y reviva el Departamento de Guerra.

De acuerdo con Donald Trump, la intención de esta medida es dotar de una imagen más poderosa a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a nivel mundial.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos bromeó con reporteros en la Casa Blanca, al asegurar que Departamento de Guerra “era un nombre de verdad”, toda vez que su país ganó la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos cambiará nombre del Pentágono y revive el Departamento de Guerra

Un documento divulgado por la Casa Blanca reveló que el presidente Donald Trump firmará una orden dirigida al Pentágono, para que el Departamento de Defensa pase a llamarse también Departamento de Guerra.

Dicha orden reviviría al Departamento de Guerra que existió hasta 1949, cuando fue disuelta formalmente por el entonces presidente Harry Truman al separar el mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y las dejó bajo el cargo de una nueva oficina.

La medida promovida por Donald Trump sería bien vista entre los funcionarios del Pentágono, quien han apoyado públicamente la decisión del mandatario.

Tal es el caso del propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien al ser cuestionado por el tema manifestó que habría que “esperar al viernes”, en tanto dijo que es un tema relacionado a la propia historia de Estados Unidos.

“Las palabras importan. Los títulos importan. Las culturas importan, y George Washington fundó el Departamento de Guerra. Ya veremos”. Pete Hegseth

De igual forma, el propio Pete Hegseth bromeó al respecto al realizar una visita a una base militar en el estado de Georgia, cuando se dirigió a los cadetes y señaló que existía la posibilidad de que sus cargos “fueran diferentes” a partir de mañana.

Esto debido a que el propio secretario de Defensa ha defendido la idea de Donald Trump, de un cambio para el Pentágono, al manifestar que un cambio de imagen a las Fuerzas Armadas, por uno más agresivo, es necesario actualmente.

El Pentágono (Wikipedia)

Estados Unidos prepara ajustes en el Pentágono al revivir el Departamento de Guerra

De acuerdo con un funcionario quien declaró de manera anónima, el gobierno de Donald Trump estaría preparando desde tiempo atrás ajustes en el Pentágono.

Esto debido a que, más allá de la firma de la orden para que el Departamento de Defensa se llame también Departamento de Guerra, habría pedido a sus funcionarios ajustar los cargos.

Es decir, habría solicitado que los documentos oficiales, firmados por el hasta ahora secretario de Defensa, incluyan también el cargo de “secretario de Guerra”.

Hasta el momento se desconoce si esta medida volverá a unificar el mando del Ejército, Fuerza Aérea y Marina estadounidense, o se tratará solo de un cambio en el nombre.