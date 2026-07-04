Estados Unidos advirtió sobre posibles riesgos a sus ciudadanos, en el marco de los festejos por el México vs Inglaterra que se disputará este 5 de julio de 2026.

En un mensaje oficial, la embajada de ese país alertó que se esperan multitudes masivas e interrupciones en el tráfico cerca del Estadio CDMX, lo que ha provocado heridos y muertes en partidos pasados.

Los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones adicionales en grandes multitudes, ya que la sobrepoblación en las recientes fiestas de vigilancia y celebraciones ha provocado heridos y muertes Embajada de Estados

Celebración por el Mundial 2026 (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Recomendaciones de Estados Unidos por festejos del México vs Inglaterra

Estados Unidos dijo que, en partidos pasados en la CDMX, se han realizado protestas al mismo tiempo que las celebraciones del Mundial 2026 para aprovechar el tamaño de la multitud y la atención mediática.

En ese contexto, exhortó a sus ciudadanos a no unirse a manifestaciones consideradas políticas, ya que la ley mexicana castiga con detención o deportación las actividades políticas de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, emitió las siguientes recomendaciones a sus ciudadanos que asistan al México vs Inglaterra:

Tomar precauciones extra y mantener conciencia situacional en grandes multitudes

Estar atento a las salidas cercanas y tener un plan para salir si te sientes incómodo o superpoblado

Evita las zonas alrededor de protestas y manifestaciones

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México vs Inglaterra (Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro / Alejandro Rodríguez)

¿Dónde pedir ayuda en caso de emergencia por el México vs Inglaterra?

En caso de emergencia, la embajada de Estados Unidos solicita a sus ciudadanos que se comuniquen a los siguientes números: