Estados Unidos advirtió sobre posibles riesgos a sus ciudadanos, en el marco de los festejos por el México vs Inglaterra que se disputará este 5 de julio de 2026.
En un mensaje oficial, la embajada de ese país alertó que se esperan multitudes masivas e interrupciones en el tráfico cerca del Estadio CDMX, lo que ha provocado heridos y muertes en partidos pasados.
Los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones adicionales en grandes multitudes, ya que la sobrepoblación en las recientes fiestas de vigilancia y celebraciones ha provocado heridos y muertesEmbajada de Estados
Recomendaciones de Estados Unidos por festejos del México vs Inglaterra
Estados Unidos dijo que, en partidos pasados en la CDMX, se han realizado protestas al mismo tiempo que las celebraciones del Mundial 2026 para aprovechar el tamaño de la multitud y la atención mediática.
En ese contexto, exhortó a sus ciudadanos a no unirse a manifestaciones consideradas políticas, ya que la ley mexicana castiga con detención o deportación las actividades políticas de ciudadanos extranjeros.
Asimismo, emitió las siguientes recomendaciones a sus ciudadanos que asistan al México vs Inglaterra:
- Tomar precauciones extra y mantener conciencia situacional en grandes multitudes
- Estar atento a las salidas cercanas y tener un plan para salir si te sientes incómodo o superpoblado
- Evita las zonas alrededor de protestas y manifestaciones
- Vigila los medios locales para recibir actualizaciones
- Sigue los canales de redes sociales de @fwc26monterrey, @mexicocity26_ y @gdl2026 para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el cierre de puntos de acceso al Fan Fest por masificación
- Busca lugares alternativos para ver si los Fan Fests están llenos
- Revisa el mensaje del 9 de junio a los ciudadanos estadounidenses y la página web para información específica y consejos de viaje
- Descarga e imprime tu guía de bolsillo de información de contacto
- Apúntate al Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP)
¿Dónde pedir ayuda en caso de emergencia por el México vs Inglaterra?
En caso de emergencia, la embajada de Estados Unidos solicita a sus ciudadanos que se comuniquen a los siguientes números:
- 112: Número nacional de emergencias en México
- (55) 2579-2000: Embajada de EE.UU. en México (llamando desde México)
- 011-52-(55)-2579-2000: Embajada de EE.UU. en México (llamando desde EE.UU.)
- 301-985-8843: Embajada de EE.UU. en México (línea alternativa desde EE.UU.)
- +1-888-407-4747: Departamento de Estado, Asuntos Consulares
- +1-202-501-4444: Departamento de Estado, Asuntos Consulares