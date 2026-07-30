Las autoridades de Estados Unidos han acusado formalmente al ciudadano Loyd Walter Hall de proveer armas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con informes del fiscal Ryan Raybould, Loyd Walter Hall coordinó el suministro de armas al Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, así como asesorías para evadir los controles de seguridad de Estados Unidos.

Loyd Walter Hall era líder de red criminal que vendía armas al Cártel de Sinaloa y traficaba drogas a los Estados Unidos

La corte del Distrito Norte de Texas presentó acusaciones contra una red criminal transnacional, señalada por el contrabando ilegal de armas de fuego.

Entre los acusados se encuentra Loyd Walter Hall, identificado como residente de la ciudad de Amarillo, Texas, quien sería responsable de proveer armas de diversos calibres al Cártel de Sinaloa.

Informes de inteligencia sugieren que los vínculos comerciales entre ambas partes se mantuvieron incluso después de que el Cártel de Sinaloa fuera designada oficialmente como organización terrorista a principios de 2025.

La estructura operativa liderada por Hall contaba con la colaboración de:

Jesús Quezada Meza

Omar Velásquez

Catlynn Ann Townsend

Estas personas habrían actuado como “compradores fantasma” entre 2024 y 2026, con la intención de disfrazar el destino final de las armas de fuego.

La red criminal utilizaba identidades falsas en armerías y casas de empeño de Texas y Utah para adquirir pistolas de diversos calibres, como Glock y Colt, con la intención de simular compras legales.

Además del tráfico de armas, la Corte acusa a Loyd Walter Hall de cargos por narcotráfico, principalmente la importación de cargamentos masivos de fentanilo, cocaína y heroína con la intención de distribuirlos en Estados Unidos.