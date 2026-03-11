El Gobierno de España destituyó a su embajadora ante Israel, Ana María Salomón, mediante el Real Decreto 195/2026, en medio de crecientes tensiones diplomáticas por la postura española frente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Aunque el documento oficial no detalla las causas, la salida de Salomón se produce tras varios llamados a consultas y un historial de fricciones bilaterales.

España ha rechazado permitir el uso de sus bases militares y mantiene críticas a la política israelí en Gaza.

España se ha negado a que Estados Unidos use sus bases militares para la guerra contra Irán

Ante la guerra de Israel contra Irán, España se ha negado a que Estados Unidos use sus bases de Morón y Rota para el conflicto.

La tensión entre España e Israel no es reciente, durante la guerrea de Israel contra Gaza, España había retirado a la embajadora en Tel Aviv en septiembre de 2025.

Benjamin Netanyahu también había llamado a consultas a su embajadora en Madrid luego de que España consideró que estaba cometiendo genocidio en Gaza.

España, por su parte, rechazó las acusaciones de antisemitismo por parte de Israel y dijo que los señalamientos de Israel eran calumniosos e inaceptables.

Ana María Salomón enfrentó varios llamados a consultas por parte de Israel debido a las posturas de España

Ana María Salomón ya no lidera la misión diplomática en Israel sino el encargado de negocios, desde septiembre de 2025.

Su destitución fue propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Su salida oficial se dio tras ser llamada a consulta definitiva por gobierno de Israel y otros llamados a consultas previos por las posiciones de España.