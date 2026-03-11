Ana María Salomón Pérez es una funcionaria en España que ha construido una larga e importante carrera diplomática en ese país.

Su encargo más reciente fue la embajada de España ante Israel, mismo del que ha sido destituida por España y la decisión tendría que ver con la tensa relación con Israel ante sus postura políticas. Te contamos más de lo que sabemos sobre quién es Ana María Salomón Pérez.

España destituye a su embajadora en Israel, Ana María Salomón (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quién es Ana María Salomón Pérez?

Ana Salomón Pérez ha sido considerada como una destacada embajadora de España, aunque nació en Topeka, Kansas, Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Ana María Salomón Pérez?

Ana María Salomón Pérez tiene 64 años de edad al haber nacido el 12 de octubre de 1961.

¿Quién es el esposo de Ana María Salomón Pérez?

No se conoce ese dato de la vida personal de Ana María Salomón Pérez.

¿Qué signo zodiacal es Ana María Salomón Pérez?

Ana María Salomón Pérez es de signo zodiacal Libra al haber nacido un 12 de octubre.

Este signo precisamente se caracteriza por ser diplomático, sociable, buscar el equilibrio, justicia y armonía en sus acciones.

¿Cuántos hijos tiene Ana María Salomón Pérez?

Se desconoce ese dato de Ana María Salomón Pérez.

¿Qué estudió Ana María Salomón Pérez?

Ana María Salomón Pérez estudió Ciencias Políticas y Sociología y en 1988 inició su carrera diplomática.

¿En qué ha trabajadoAna María Salomón Pérez?

Ana María Salomón Pérez ha sido directora general de la Casa Sefarad-Israel y primera embajadora en Misión Especial de España para Asuntos Judíos.

Ha trabajado en la representación diplomática de España en países como:

Marruecos

Panamá

OTAN

Serbia

Italia

Ha sido Embajadora de España en Chipre de 2011 a 2014 y ha tomado varios cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Fue embajadora de España en Israel de 2021 a 2026.