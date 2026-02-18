Una autopsia realizada por autoridades de San Francisco, California, confirmó que Victoria Jones, hija del actor Tomy Lee Jones, murió de una sobredosis accidental.

Estos resultados fueron obtenidos a más de un mes de que las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de Victoria Jones al interior de una habitación del lujoso hotel Fairmont San Francisco.

Clasifican muerte de Victoria Jones, hija de Tomy Lee Jones, como accidental tras resultados de la autopsia

Las autoridades de la ciudad de San Francisco revelaron este martes 17 de febrero la autopsia realizada al cuerpo de Victoria Jones, hija de Tomy Lee Jones.

De acuerdo con el informe, Victoria Jones murió debido a una sobredosis, señalada por los médicos como efectos tóxicos a la cocaína.

Tras conocer los resultados de la autopsia, las autoridades de San Francisco clasificaron lo ocurrido con la hija de Tomy Lee Jones como un accidente, además de que se descartó la participación de terceros en la escena del crimen.

La autopsia reveló que Victoria Jones presentó piel azulada, o médicamente conocida como "cianosis“, el cual es un síntoma relacionado a sobredosis en donde el cuerpo presenta falta de oxigeno en la sangre.

Esto fue registrado por los paramédicos que arribaron al lugar, quienes reportaron que se trataba de un “código 3 por sobredosis”, incluyendo cambios de coloración en la piel.