El Empire State Building se iluminó de verde, blanco y rojo este 15 de septiembre, en vísperas del Día de la Independencia de México en Nueva York esta noche.

La iluminación tricolor cubrió la cima del icónico rascacielos de Nueva York durante la noche, como parte de las actividades conmemorativas por las Fiestas Patrias de México.

El Empire State Building lució los colores de la bandera mexicana durante la víspera del 16 de septiembre, fecha en que México conmemora el inicio de su Independencia.

🇲🇽 El Empire State Building se iluminó esta noche de verde, blanco y rojo, en vísperas del Día de la Independencia de México, que se celebra mañana 16 de septiembre. ✨#México #NuevaYork pic.twitter.com/RGP2RGXAHc — Ruben Carrillo (@RubenCa66974933) September 16, 2026

Ha*Ash participa en el encendido del Empire State Building

El encendido tricolor del Empire State incluyó la participación de Ha*Ash, cuyas integrantes acudieron al edificio para formar parte de la ceremonia conmemorativa de este año.

Hanna y Ashley realizaron un recorrido por el Observation Deck antes de participar en el tradicional acto frente al interruptor de la iluminación especial.

La ceremonia se realizó en colaboración con el Consulado General de México en Nueva York y estuvo relacionada con las actividades por la Independencia.

Ha*Ash ilumina el Empire State Building por las Fiestas Patrias (Captura de video)

Durante el encuentro también estuvo presente Marcos A. Bucio Mujica, cónsul general de México en Nueva York, junto con las integrantes del dúo musical.

El sitio oficial del Empire State Building informó que Ha*Ash accionó el interruptor utilizado para activar la iluminación conmemorativa durante la noche del 15 de septiembre.

Tras el acto, el rascacielos compartió imágenes de la ceremonia y destacó que sus luces permanecerían en rojo, blanco y verde en honor a México.

Con esta iluminación, el Empire State Building se sumó a las actividades de la comunidad mexicana en Nueva York durante la víspera del 16 de septiembre.