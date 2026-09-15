La Torre Azadi, ubicada en la ciudad de Teherán, capital de Irán, se iluminó de verde, blanco y rojo con motivo de la Independencia de México, celebrada cada 15 de septiembre.

“El emblemático monumento de Teherán se ilumina con el tricolor de México para conmemorar el 216.º aniversario de la Independencia del país azteca”. Embajada de Irán en México

La embajada de Irán en México resaltó que este gesto es un símbolo de amistad, respeto y solidaridad que une a ambos pueblos: “México no está en México. Está en el corazón de Irán”, agregó.

Irán ha demostrado en varias ocasiones su fraternidad hacia México, especialmente desde el Mundial de 2026, cuando Tijuana acogió a la selección iraní debido a problemas de visado en Estados Unidos.

“Gesto de amistad”: Bandera de México ilumina la Torre Azadi

En entrevista con Hispan TV, el embajador de México en Irán, Guillermo Puente Ordorica, describió esta iluminación como “un gran gesto de amistad”.

Desde Teherán, el diplomático mexicano agradeció este gesto en la Torre Azadi, asegurando que los mexicanos lo valorarán por siempre.

Por su parte, Irán reiteró que no se trata solo de una iluminación, sino un mensaje entre dos pueblos enlazados por la amistad.

“No es solo una torre iluminada. Es un mensaje entre dos pueblos. De Teherán a México: la amistad también puede iluminar una ciudad”. Embajada de Irán en México

Mundial 2026 acercó a Irán y México

El Mundial 2026 no solo dejó historias dentro de la cancha, ya que la participación de Irán acercó al país a México cuando la selección iraní se estableció en Tijuana.

Originalmente, su campamento iba a estar en Arizona, pero fue trasladado por falta de visas de su cuerpo técnico que les impidió ingresar a Estados Unidos.

Durante su estancia, la delegación iraní recibió muestras de apoyo de aficionados y habitantes mexicanos.

Al concluir su participación , los integrantes de la selección agradecieron públicamente el apoyo recibido, resaltando el lazo que se creó durante sus días en México.

“Amamos a la gente de México. Es simplemente increíble lo bien que nos recibieron allí… muchas gracias”. Selección de Irán