Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, participó este domingo en el desfile por la Independencia de México realizado en Sunset Park, Brooklyn, como gran mariscal.

Durante la celebración, Zohran Kwame Mamdani convivió con integrantes de la comunidad mexicana y destacó públicamente la importancia de sus aportaciones a la ciudad de Nueva York.

El alcalde de Nueva York afirmó que la lucha independentista mexicana representa el triunfo de un pueblo decidido a construir su propio futuro y expresó orgullo por participar.

Mamdani participa en desfile mexicano de Nueva York

La participación de Mamdani ocurrió durante la trigésima segunda edición del desfile, donde recibió la banda de gran mariscal frente a cientos de asistentes.

El funcionario fue recibido entre consignas como “¡Zohran, hermano, ya eres mexicano!” y aprovechó el encuentro para fotografiarse y conversar con miembros de la comunidad.

A través de X, Mamdani señaló que los neoyorquinos de origen mexicano representan el corazón de la ciudad y de su búsqueda de un futuro mejor.

Zohran Mamdani participa en desfile por la Independencia de México (X | Zohran Mamdani)

El alcalde también destacó el carácter especial de la celebración y expresó su compromiso con la comunidad mexicana, según videos difundidos durante el evento.

El desfile se realizó en el barrio de Sunset Park, una zona de Brooklyn con presencia de población mexicana y distintas actividades culturales vinculadas con sus tradiciones.

La celebración incluye expresiones de música, danza, arte y cultura, además de reconocer las contribuciones realizadas por neoyorquinos de ascendencia mexicana.

El Desfile del Día de México en Nueva York comenzó en 1994 y se ha mantenido como una celebración anual de la independencia mexicana.