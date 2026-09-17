El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, envió un arreglo floral a la Embajada de México en Argelia como muestra de felicitación por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

“En nombre de la Embajada de México en Argelia agradezco profundamente el precioso arreglo de flores que nos envió el Presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmadjid Tebboune, con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México” José Ignacio Madrazo, embajador de México en Argelia

El gesto fue dado a conocer por el embajador José Ignacio Madrazo, quien compartió imágenes y un mensaje de agradecimiento en redes sociales.

La expresión diplomática fue interpretada como una señal de respeto y amistad entre ambas naciones, además de reflejar los vínculos de cooperación y entendimiento que México y Argelia mantienen en el ámbito internacional.

Argelia manda flores a la Embajada de México por su aniversario de Independencia (@JoseIMadrazoB / X)

Embajador de México agradece el gesto de Argelia

A través de su cuenta oficial de X, José Ignacio Madrazo reveló imágenes que muestran el arreglo floral enviado por el presidente de Argelia, como parte de las muestras de reconocimiento con motivo de la celebración de la Independencia mexicana.

El 216 aniversario de la Independencia de México se conmemora este 16 de septiembre, fecha en la que se recuerda el inicio del movimiento independentista de 1810.

El mensaje de José Ignacio Madrazo destacó así el gesto del gobierno de Argelia hacia México durante una fecha relevante para el país. La publicación también estuvo acompañada por las banderas de ambas naciones, en referencia a los vínculos diplomáticos entre México y Argelia.