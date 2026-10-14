La Embajada de Estados Unidos en México emitió una severa advertencia asegurando que la frontera permanece cerrada y que cualquier intento de caravana migrante está destinado al fracaso.

A través de un mensaje en X, la embajada de EU afirmó que durante la administración de Donald Trump ninguna de las caravanas migrantes ha cumplido su objetivo

Es por ello por lo que buscan desalentar drásticamente el ingreso irregular a Estados Unidos, advirtiendo que cualquier persona que lo intente será detenido, deportado y procesado penalmente.

Estados Unidos afirmó que todas las caravanas migrantes durante la administración de Trump han fracasado

La embajada de Estados Unidos en México afirmó que todas las caravanas migrantes durante la administración de Donald Trump han fracasado y han sido desmanteladas, asegurando que la próxima caravana también va a salir mal.

Embajada de EU afirma que fracasan las caravanas migrantes bajo Trump (@USEmbassyMEX / X )

En un mensaje en X, la embajada de Estados Unidos reiteró que la frontera sur de Estados Unidos está cerrada.

Advirtió que cualquier persona que intente cruzar de manera irregular o ilegal será detenida, deportada y procesada penalmente.

Acompañó la advertencia con la etiqueta #NiLoIntentes y una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece la silueta de Donald Trump frente a un muro sobre un suelo agrietado con la leyenda “Ni lo intentes”.

De esta manera la embajada de Estados Unidos busca desalentar a cualquier persona que tenga intenciones de cruzar la frontera de manera ilegal.

Caravana procedente de Honduras se desintegra en Chiapas tras varias semanas de recorrido

En el estado de Chiapas, la caravana procedente de Honduras denominada “Fe y Esperanza con Dios” se desintegró tras varias semanas de recorrido.

Esta agrupación partió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos.

Tras unas tres semanas de caminata, fue disuelta en el municipio de Arriaga, Chiapas. La mayoría de sus integrantes aceptó ser trasladada por el Instituto Nacional de Migración (INM) a Tuxtla Gutiérrez a cambio de permisos de tránsito para continuar hacia el norte en autobús.

Mientras que Estados Unidos lanza advertencias como parte de la política del gobierno para frenar los flujos irregulares, el INM utiliza la expedición de documentos de tránsito como mecanismo para desactivar las caminatas masivas en el sur del país.

Estas acciones reflejan los intensos esfuerzos gubernamentales por frenar los flujos masivos de personas que buscan llegar a territorio estadounidense.