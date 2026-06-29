El aún presidente de El Salvador, Nayib Bukele ya se encamina a un posible tercer mandato, tras la inscripción de su precandidatura para los comicios generales de 2027.

“Estamos listos”, informó Xavi Bukele, presidente del partido Nuevas Ideas (NI) y primo del mandatario Bukele en X con foto de la inscripción de la precandidatura presidencial de El Salvador.

Asimismo, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa también buscará permanecer en el cargo, tras presentarse la inscripción junto a la de Bukele.

Reforma Constitucional permitirá a Bukele posible tercer mandato en El Salvador

Posible tercer mandato en El Salvador de Bukele tiene la vía libre gracias a su Reforma Constitucional de 2025, misma que adelantó las elecciones presidenciales a 2027.

Luego de que la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución en una sola jornada el 31 de julio de 2025.

La polémica de esta reforma que permitirá a Bukele posible tercer mandato en El Salvador se da que fue aprobada sin análisis anterior ni debate.

Además de que para este tercer mandato, el período presidencial pasará a ser de seis años, lo que mantendría a Bukele más años, pues tras asumir el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo este concluiría en 2029.

Nayib Bukele (Especial)

Bukele mantiene popularidad en El Salvador, pese a señalamientos de posibles crímenes de lesa humanidad

La búsqueda de un tercer mandato por parte de Bukele se ve dividida pues pese a señalamientos de posibles crímenes de lesa humanidad en marzo pasado por el Grupo Internacional de Expertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su popularidad se mantiene a la alta.

Esto de acuerdo a diversas encuestas locales publicadas recientemente, donde se muestra altos índices de popularidad para Bukele sostenidos principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas en El Salvador