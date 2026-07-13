La dirigencia de Nuevas Ideas confirmó a Nayib Bukele como su candidato presidencial para las elecciones de El Salvador en 2027, perfilándolo para un tercer mandato.

El anuncio se realizó tras las primarias internas del partido, donde el mandatario apareció como único contendiente y nuevamente acompañado por Félix Ulloa como fórmula vicepresidencial.

La candidatura se sustenta en la reforma constitucional de 2025 que eliminó límites de reelección y suprimió la segunda vuelta.

Las elecciones en El Salvador están programados para el 28 de febrero de 2027.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Cortesía)

Nayib Bukele buscará tercer periodo presidencial

Nayib Bukele se prepara para buscar un tercer periodo como presidente de El Salvador, luego de que el 13 de julio NI lo confirmó como su candidato.

El anuncio se realizó tras las primarias internas del partido, en las que Bukele apareció como ganador sin que se detallaran porcentajes de votación ni contendientes visibles en el proceso.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Cortesía)

La fórmula presidencial incluye nuevamente a Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia, consolidando la dupla que ha acompañado a Bukele en sus dos periodos anteriores.

Se debe resaltar que la candidatura se sustenta en la reforma constitucional de 2025 que eliminó límites de reelección, amplió el mandato presidencial a 6 años y suprimió la segunda vuelta.

Las elecciones presidenciales de El Salvador están programadas para el 28 de febrero de 2027, con registro oficial de candidaturas entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

¿Contra quién competirá Nayib Bukele por la presidencia de El Salvador?

A diferencia de NI, ninguno de los demás partidos políticos de El Salvador ha concretado sus procesos internos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En tanto, medios locales reportan que los institutos políticos de oposición, solo han comenzado a contemplar algunos perfiles como los siguientes, para la contienda electoral:

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Milagro Navas, actual alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, así como los concejales Alejandro Nochez y Julio Pinto

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): Simón Paz, exalcalde de Mejicanos y Cayetano Cruz

PDC y Vamos han abierto la puerta a candidaturas de sociedad civil, aunque no han presentado perfiles nacionales para la contienda electoral

No obstante, Nayib Bukele parte como un favorito aplastante, pues mantiene niveles de aprobación muy altos, pues el Instituto de Opinión Pública de la UCA reportó que tiene un 87.8% de aprobación.