Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció que se llegó a un acuerdo bilateral con Estados Unidos para eliminar los aranceles y favorecer el comercio recíproco entre ambas naciones.

A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos confirmó que en este tratado se acordó eliminar las medidas arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas.

Bukele sella acuerdo con Estados Unidos para eliminar aranceles (Captura de pantalla)

Nayib Bukele firma acuerdo con Estados Unidos para eliminar aranceles

Este jueves 29 de enero, el presidente Nayib Bukele informó sobre la firma de un acuerdo con Estados Unidos para eliminar los aranceles y fortalecer la relación comercial.

La firma de este tratado se dio luego de una reunión de Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

Los reportes señalan que el tratado quitaría los aranceles a exportaciones industriales y agrícolas desde Estados Unidos, además del compromiso de El Salvador de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Por su parte, Estados Unidos se habría comprometido a eliminar las medidas arancelarias a exportaciones de textiles y prendas de vestir, que ya estaban estipuladas en un tratado con Centroamérica.