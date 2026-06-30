Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la inscripción de Nayib Bukele para buscar un tercer mandato en El Salvador en las elecciones 2027.

“No, no queremos opinar sobre la autodeterminación del pueblo de El Salvador” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México reiteró el 30 de junio de 2026 que no opinará sobre la autodeterminación de los pueblos, postura que ha mantenido en temas de democracia internacional.

Nayib Bukele, tras la reforma constitucional de 2025, podrá aspirar a un periodo presidencial de seis años, lo que lo mantendría en el poder hasta 2033 si resulta electo.

Sheinbaum mantiene su postura sobre la autodeterminación de los pueblos

Tras señalar que no emitirá opinión sobre la decisión de reelección de Bukele en El Salvador, con esto la presidenta Sheinbaum refrenda su opinión ante la autodeterminación de los pueblos.

Pues no es la primera vez que Sheinbaum dice no querer opinar sobre la autodeterminación de los pueblos, tal y como lo ha expresado ante los temas de democracia internacional.

Ya que Sheinbaum ha expresado que las naciones deberán analizar y respetar lo que los pueblos decidan en las urnas de manera democrática.

Bukele va por tercer mandato en El Salvador

El Salvador se prepara para elecciones generales en 2027, en las que Bukele buscará un tercer mandato, el cual podrá obtener tras la Reforma Constitucional de 2025.

Además de que en este período presidencial pasará a ser de seis años, lo que mantendría a Bukele más años tras asumir el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo y el cual concluiría en 2029.

De ganar estas elecciones de 2027, Bukele estaría frente a El Salvador hasta 2033.