La cantante y poeta Patti Smith le mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum, luego de que se encontró con el embajador Genaro Lozano y supo que le podía mandar un mensaje directo a la presidenta de México.

Genaro Lozano, embajador de México en Italia, San Marino, Malta y Albania divulgó el reconocimiento que Patti Smith tuvo sobre Claudia Sheinbaum al ser la primera presidenta mujer en México.

Patti Smith reconoce a Claudia Sheinbaum, “es inspiradora”, dijo

El embajador Genaro Lozano compartió en X que se encontró con Patti Smith por las calles de Italia, pues la cantante, poeta y escritora se encontraba en el sitio por un concierto en Milán, así que de pasó le mandó un saludo a Sheinbaum.

Con una fotografía de Lozano posando con Smith, el embajador compartió que al acercarse a la artista le expresó que era mexicano, por lo que enseguida decidió usarlo para mandarle un mensaje a la presidenta de México.

Genaro Lozano y Patti Smith.
Genaro Lozano y Patti Smith. (@genarolozano)

Patti Smith dijo que Claudia Sheinbaum era “inspiradora”, así que le pidió felicitarla y reconoció el trabajo que está haciendo como mandataria.

“Lo primero que me dijo fue ‘tu presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo increíble. Felicítala, es inspiradora’ “.

Genaro Lozano, embajador.
Genaro Lozano comparte el mensaje que Patti Smith mandó a Claudia Sheinbaum.
Genaro Lozano comparte el mensaje que Patti Smith mandó a Claudia Sheinbaum. (@genarolozano)