La cantante y poeta Patti Smith le mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum, luego de que se encontró con el embajador Genaro Lozano y supo que le podía mandar un mensaje directo a la presidenta de México.

Genaro Lozano, embajador de México en Italia, San Marino, Malta y Albania divulgó el reconocimiento que Patti Smith tuvo sobre Claudia Sheinbaum al ser la primera presidenta mujer en México.

Patti Smith reconoce a Claudia Sheinbaum, “es inspiradora”, dijo

El embajador Genaro Lozano compartió en X que se encontró con Patti Smith por las calles de Italia, pues la cantante, poeta y escritora se encontraba en el sitio por un concierto en Milán, así que de pasó le mandó un saludo a Sheinbaum.

Con una fotografía de Lozano posando con Smith, el embajador compartió que al acercarse a la artista le expresó que era mexicano, por lo que enseguida decidió usarlo para mandarle un mensaje a la presidenta de México.

Genaro Lozano y Patti Smith. (@genarolozano)

Patti Smith dijo que Claudia Sheinbaum era “inspiradora”, así que le pidió felicitarla y reconoció el trabajo que está haciendo como mandataria.

“Lo primero que me dijo fue ‘tu presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo increíble. Felicítala, es inspiradora’ “. Genaro Lozano, embajador.