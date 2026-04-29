El jurado del Premio Princesa de Asturias 2026 ha reconocido a Patti Smith en la categoría de las Artes por su trayectoria como cantante, poeta y figura del activismo.

“Convertida en referente cultural de las últimas cinco décadas, la trayectoria de Patti Smith ha traspasado, según los especialistas, los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de distintas manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, la performance o la video instalación”. Jurado del Princesa de Asturias 2026

Considerada un ícono cultural, la artista estadounidense ha traspasado fronteras con su obra en música, literatura y fotografía, además de su compromiso con causas sociales y políticas.

Smith recibirá el galardón el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia presidida por los reyes y las princesas de España.

Patti Smith es premiada con Princesa de Asturias 2026 (@fpa)

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 es otorgado a Patti Smith

La cantante Patti Smith es premiada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su aportación en la música, literatura, fotografía y demás manifestaciones artísticas de las cuales se ha destacado a lo largo de los años.

Así como por “sus propuestas al compromiso con diferentes causas políticas y sociales y es considerada un icono del activismo y la lucha por los derechos civiles”, detalló el jurado del Princesa de Asturias 2026 sobre Patti Smith.

Así se darán a conocer los reconocidos con el Princesa de Asturias 2026

Patti Smith es la primera revelación de los galardonados al Princesa de Asturias 2026, en su caso en la categoría de las Artes.

Por lo que el calendario de las revelaciones para dar a conocer a los galardonados al Princesa de Asturias 2026 será en las siguientes fechas:

Comunicación y Humanidades: 6 de mayo de 2026

Investigación Científica y Técnica: 13 de mayo de 2026

Cooperación Internacional: 20 de mayo de 2026

Ciencias Sociales: 26 de mayo de 2026

Deportes: 3 de junio de 2026

Letras: 10 de junio de 2026

Concordia: 17 de junio de 2026