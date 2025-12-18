Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, ‘El Guacho’, yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue sentenciado a casi 12 años de cárcel en Estados Unidos por los delito de lavado de dinero.

La sentencia de 11 años y ocho meses llega después de su detención en noviembre de 2024 en California, donde vivía con la hija de ‘El Mencho’, Laisha Michelle Oseguera.

‘El Guacho’ vivió con una identidad falsa luego de que El Mencho lo ayudó a escapar de México fingiendo su muerte, de acuerdo con un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

‘El Guacho’ se dice arrepentido de lavar dinero para el CJNG

Beryl Howell, juez federal en Washington, fue quien emitió la condena al señalar que el CJNG es una “fuerza peligrosa” en Estados Unidos.

‘El Guacho’ dijo aceptar la sentencia y que a la vez aceptaba su responsabilidad por su “error” que prometio jamás volver a cometer.

Cabe recordar que ‘El Guacho’ era buscado en México por el secuestro de dos marinos en 2021 para lograr la liberación de la esposa ‘El Mencho’ tras ser arrestada.

¿’El Guacho’ se arrepintió de lavar dinero para el CJNG?

Luego de su detención en noviembre de 2024, en junio de 2025 se declaró culpable de lavar millones de dólares para el CJNG.

El hombre de 28 años pasará 12 años en la cárcel, por lo que podría cumplir su sentencia cuando tenga alrededor de 40 años.

Su defensa argumentó que estaba arrepentido y habían solicitado una sentencia de solo siete años.