El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enteró durante una entrevista del arresto de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, situación que calificó como “muy mala”.

Frente a medios, Donald Trump reconoció no estar al tanto del arresto de su aliado político Jair Bolsonaro, por lo que los medios ahí presentes le confirmaron la detención del expresidente.

Es de recordar que Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado, tras ser señalado por tratar de escapar de su condena de 27 años por el delito de intento de golpe de estado.

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil (EVARISTO SA / AFP)

Donald Trump confirma reunión con Luiz Inácio Lula da Silva en medio de arresto de Jair Bolsonaro

Cuestionado por medios, Donald Trump señaló que se reunirá muy pronto con el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar diversos temas, incluyendo posiblemente el arresto de Jair Bolsonaro.

“Hablé ayer por la noche con el caballero al que acaba de referirse (Luiz Inácio Lula da Silva) y nos vamos a reunir, yo creo, en el futuro cercano”

Es de recordar que, hace unos meses, Donald Trump había impuesto en 40% de aranceles extra a las exportaciones brasileñas en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro.

Sin embargo, el jueves de la semana pasada Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la cual se retiraban los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil.

La reunión entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del arresto de Jair Bolsonaro, el cual fue detenido preventivamente este sábado por:

Riesgo “concreto” de fuga

Amenaza al orden público