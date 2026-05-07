Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, aseguró en una nueva carta escrita a mano que en México era conocido por las “buenas cosas” que hizo y no por actos violentos.

El documento fue dirigido a la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el narcotraficante alegó presuntas violaciones a sus derechos humanos y reiteró su inocencia respecto a diversos crímenes por los que responsabilizó al Gobierno de México.

Además, Guzmán Loera solicitó ser extraditado a México y pidió la realización de un nuevo juicio con el objetivo de regresar al país.

El Chapo Guzmán asegura que en México era conocido por “las cosas buenas” que hizo

En la carta, Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó que en México no era reconocido por hechos negativos, sino por “las cosas buenas” que realizó durante su vida.

El ex líder del Cártel de Sinaloa sostuvo que únicamente quería que “la familia comiera unida y tuviera una gran vida”.

Asimismo, acusó al Gobierno de México de ser responsable de los actos violentos que ocurrieron en el país, mientras que él aseguró no haber causado daño a nadie.

El Chapo Guzmán acusa violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos

En el mismo escrito, “El Chapo” Guzmán señaló que las autoridades de Estados Unidos lo responsabilizan de delitos que, según él, “no tienen nada que ver con América”.

También afirmó que los cargos que derivaron en su condena a cadena perpetua estuvieron sustentados únicamente en el testimonio de un testigo. De acuerdo con el capo, nunca supo a quién permitió declarar el gobierno federal estadounidense durante el proceso judicial.

Además, aseguró que ha solicitado ante los tribunales una apelación para obtener un nuevo juicio, así como la aplicación de una cláusula de extradición para regresar a México. Según explicó, su petición busca que se respeten sus derechos como extranjero conforme a las leyes y políticas de Estados Unidos.

Finalmente, Guzmán Loera agradeció a los tribunales por aceptar su carta y reiteró su petición de justicia, al considerar que las pruebas presentadas en su contra no fueron concluyentes.