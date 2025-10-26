Eduardo Verástegui, el político ultraconservador mexicano, criticó a Javier Milei luego de la ruptura entre ambos, pues incluso aseguró que “perderá elecciones” en Argentina.

Eduardo Verástegui, actor

Será el domingo 26 de octubre de 2025 cuando se lleven a cabo las elecciones, lo que marcarán un punto de clave para “medir” la aprobación del presidente Javier Milei.

En esa fecha se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina (127 de 257 diputados), además de un tercio del Senado de la Nación (24 de 72 senadores).

Javier Milei (Natacha Pisarenko / AP)

Eduardo Verástegui vs Javier Milei: políticos de Argentina insultaron al actor tras críticas en elecciones

Los comentarios de Eduardo Verástegui contra Javier Milei generaron indignación en la Cámara de Diputados de Argentina, pues el diputado Agustín Romo sentenció que “a nadie le importa lo que opine un saltamuros”.

El asunto se desató cuando Eduardo Verástegui calificó de traidor a Javier Milei, asegurado que ganó, en gran parte, gracias al “gran genio” de Agustín Laje y Vicky Villarruel.

“Yo lo invité a CPAC México 2022 porque muchos amigos argentinos me lo recomendaron. Yo no lo conocía. Me dijeron: ‘Confía en nosotros; este es el único loco que puede sacar a los zurdos de Argentina, y una vez logrado eso, podrá llegar una persona normal’”.

Según Eduardo Verástegui, fue por estas recomendaciones que presentó a Javier Milei en CPAC México 2022 como el próximo presidente de Argentina, pese a que, según él, nunca le tuvo confianza.

“Para ayudarlo, firmamos el convenio contra la trata de niños, convenio al que jamás dio seguimiento. Le conseguimos la entrevista con Tucker Carlson y ni las gracias dio”, dijo Verástegui, entre otras quejas contra Milei.

En la parte final de su mensaje, Eduardo Verástegui dijo que el 26 de agosto Javier Milei perderá en las elecciones por traicionero, malagradecido y desleal, pero sobre todo, por “incompetente”.