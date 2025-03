Javier Milei, presidente de Argentina, se burló de Cristina Fernandez de Kirchner (CFK) por ser vetada de Estados Unidos, según un comunicado de Marco Rubio este viernes 21 de marzo.

El comunicado declara que Cristina Fernandez, ex presidenta de Argentina; Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación y los familiares de ambos no pueden ingresar a Estados Unidos.

El veto de Estados Unidos se debería a la presunta participación de Cristina Fernandez en importantes casos de corrupción durante el ejercicio de sus cargos públicos, de 2007 a 2015.

Javier Milei se burló de Cristina Fernandez; esto fue lo que dijo

Tras el anunció de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el presidente Javier Milei se burló de la ex presidenta Cristina Fernandez al repostear el comunicado.

Javier Milei y Cristina Fernandez (Captura de pantalla)

Cristina Fernandez y Julio Miguel De Vido presuntamente abusaron de sus cargos políticos al beneficiarse de un sistema de sobornos en contratos de obras públicas en Argentina.

De acuerdo con el comunicado de Estados Unidos que compartió Javier Milei, Cristina Fernandez socavó la confianza del pueblo argentino con sus acciones abusivas y ya perdió la confianza de futuros inversores.

El gobierno de Estados Unidos reafirmó que el veto a Cristina Fernandez forma parte de su “compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”.

Cristina Fernandez se defiende de Javier Milei y lo bloquea

A través de redes sociales, Cristina Fernandez se defendió de la burla de Javier Milei sobre el veto de Estados Unidos recordando que hace unos meses fue foco de escándalo por una cripto estafa.

“¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos. Che… ‘Economista experto en crecimiento con o sin dinero’… y en cripto estafas… ¡Cómo te duele lo que te digo, eh!”, se lee en su publicación.

Asimismo, Javier Milei hizo saber a sus seguidores que Cristina Fernandez lo bloqueó y escribió “VLLC”, lema del presidente que significa “¡Viva la libertad, carajo!”.