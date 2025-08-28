El presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacado mientras realizaba una campaña política para su partido. Uno de los agresores fue un barrista de un club de ese país.

Y es que estos días las barras de Argentina han cobrado protagonistas, pues además de los que pasó con Milei, hace una semana pasó un hecho violento muy grave.

Un grupo de hinchas de Independiente se enfrentó a otros de la U. De Chile en un partido de Copa Sudamericana. Dejó más de 30 heridos, que después de 7 días ya están en buenas condiciones.

Aún así, todavía no se conoce la sanción que tendrán. La Conmebol sigue estudiando el caso, aunque parece ser que los clubes serán eliminados del torneo.

Detienen a barrista por atacar al presidente argentino Javier Milei

El miércoles 27 de agosto, Javier Mieli fue atacado cuando realizaba una caravana en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los agresores fue uno de los miembros de la barra del Arsenal de Sarandí. Es identificado como Tiago Román Florentín de 22 años, arrojó objetos contundentes.

Aunque desde Argentina, aseguran que podría regresar a libertad en las próximas horas. Eso sí, no podrá ingresar a una cancha.

¿Qué pasó con el presidente de Argentina Javier Milei?

Como vimos, Javier Milei realizaba una campaña política en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Fue atacado por opositores que se manifestaban en su contra.

Aunque lo peor de todo fue que comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes hacia el presidente de Argentina: Javier Milei.

Ni Milei, ni su hermana, Karina Milei que es secretaria general de la presidencia, resultaron heridos. Precisamente la familiar del mandatario se encuentra en una polémica, pues trascendieron audios de un ex funcionario en los que le insinuaban pago de sobornos.