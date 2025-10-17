El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con inesperados comentarios sobre su ropa a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, a su llegada en la Casa Blanca.

“Creo que se ve guapísimo con esta chaqueta. Es preciosa. Espero que la gente se dé cuenta. Es muy elegante”, dijo Trump a Zelensky, quien portaba un traje de color negro.

El inesperado comentario de Donald Trump contrasta con las críticas a Volodimir Zelensky en febrero pasado, cuando fue reprochado por visitar la Casa Blanca sin vestir un traje formal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en febrero 2025 (SAUL LOEB / AFP)

Volodimir Zelensky dice que finalmente “ha comenzado a entenderse” con Donald Trump

El pasado 28 de febrero de 2025, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, protagonizó una fuerte discusión con Donald Trump y el vicepresidente, JD Vance, por la guerra con Rusia.

Ahora, en el encuentro del 17 de octubre de 2025, Zelensky dijo que él y Donald Trump finalmente “han comenzado a entenderse”, agregando que “confía en Estados Unidos” para terminar con la guerra.

Por su parte, Donald Trump dijo que ya se “había derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad definidas por la guerra”, por lo que hizo un llamado a detener el conflicto.

El encuentro entre ambos mandatarios ocurre luego de la llamada telefónica del jueves con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde se habría planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo.

“Le dije, como también sugerí firmemente al presidente Putin, ¡que es hora de detener la matanza y hacer un acuerdo“ Donald Trump