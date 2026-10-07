El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a imitar a Claudia Sheinbaum al hablar una vez más del Golfo de América durante una presentación pública.

Durante un evento con miembros de la Marina en el puerto de Baltimore, en Maryland, Trump volvió a burlarse de la llamada que sostuvo con la presidenta Sheinbaum tras cambiarle el nombre al Golfo de México.

“Sheinbaum tiene una linda voz”: Trump al hablar del Golfo de América

En un evento público, Trump mencionó en tono satírico cómo Sheinbaum le solicitó revertir su decisión sobre renombrar al Golfo de México por Golfo de América.

Para ello, simuló la llamada imitando la voz de la presidenta de México, asegurando que de forma “elegante” le pidió revertir su decisión.

Ante la burla, aseguró que Sheinbaum es una “buena mujer, hermosa y con una linda voz”, pero celebró que no cedió ante esta petición.

“Recibí una llamada de la presidenta de México diciéndome: ‘No, no, presidente’. Es una mujer muy agradable, con una hermosa voz. Ella dijo ‘No, no, presidente’ Muy elegante. ‘Por favor, por favor, dígame que no es cierto’. Yo dije: ‘Es verdad. Lo siento. Lo hicimos”. Donald Trump

Donald Trump vuelve a imitar a Sheinbaum al hablar del Golfo de América (Alex WROBLEWSKI / AFP / AFP)

Para sostener su postura, Trump argumentó que nunca consideró lógico mantener el nombre histórico, alegando falsamente que Estados Unidos posee el 93 % de la costa de la región frente a solo un 7% de México.

Y es que diversos cálculos litorales desmienten dicha aseveración, ya que los kilómetros de costa se dividen de forma equitativa entre ambas naciones, incluso con México registrando una porción ligeramente mayor.