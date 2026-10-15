Desde un mitin con simpatizantes en Arizona, el presidente Donald Trump repitió los halagos que —aseguró— dijo a Claudia Sheinbaum en su llamada por el cambio de nombre al Golfo de México.

Trump afirmó que la presidenta Sheinbaum “realmente le agrada”, reiterando que le parece una mujer muy elegante y a quien le ha repetido que tiene una “voz hermosa”.

Realmente me agrada la presidenta de México: una mujer elegante, con una voz hermosa. Siempre le digo: tienes la voz más hermosa. Donald Trump

“Espero que no sea un insulto”: Donald Trump reitera admiración por la voz de Claudia Sheinbaum

Al hablar ante sus seguidores por el tema Golfo de México, Donald Trump volvió a mencionar los halagos que aseguró dijo durante su conversación con Sheinbaum.

En un mitin anterior, Trump ironizó sobre este tema, asegurando que sus “buenos pensamientos” hacia la presidenta de México no modificaron sus intenciones por cambiar el nombre a esta zona geográfica.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Presidencia )

En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos afirmó que actualmente decir un halago podría “poner fin a tu carrera política”, pero aún así insistió en externar su “admiración” hacia Sheinbaum.

Para ello, señaló que esperaba su comentario no fuera tomado como “insultante”, repitiendo que considera agradable la voz de su homóloga mexicana.

Espero que eso no sea insultante. Saben, hoy en día, si dices eso, se considera un gran insulto y es el fin de tu carrera política. Yo le digo: “eh, señora presidenta, si me permite, tiene una voz hermosa. Donald Trump

Con estos comentarios, todo parece indicar que los halagos hacia Sheinbaum se han convertido en parte de su discurso político, pues los ha repetido durante sus más recientes presentaciones públicas.

Todo ello presuntamente con la intención de ganar seguidores, enfatizando siempre el discurso que ha caracterizado a su gobierno: “MAGA”.